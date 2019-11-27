Лэмпард: "Челси" позволил "Валенсии" создать очень много моментов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:2)."Мы чуть не победили и чуть не проиграли. От начала и до конца это было не то, чего мы хотели.Мы упустили достаточно шансов, но нельзя не сказать, что позволили сопернику создать очень много моментов. Они слишком часто входили в нашу штрафную. Надо отдать должное нашим игрокам за объем работы и сдерживание соперника. Но иногда нужно играть и безопаснее", — сказал Лэмпард в эфире BT Sport.