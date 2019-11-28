250-й гол в карьере Лукаку: вышел один на один с голкипером с центра поля и забил в пустые ворота

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку забил необычный гол в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против "Славии" (3:1).

3 points

First goal for @Inter in the @ChampionsLeague

250 goals in my career

God is good ?? pic.twitter.com/3atmwyNalB — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) November 27, 2019

На 81-й минуте Лукаку вышел один на один с голкипером с центра поля, воспользовавшись безалаберностью обороны соперника. Обыграв вратаря, бельгиец выбежал на пустые ворота и без сопротивления отправил мяч в сетку.Это первый гол Лукаку за "Интер" в Лиге чемпионов и 250-й за всю карьеру. Видео с взятием ворот нападающий выложил в твиттере.