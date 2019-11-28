250-й гол в карьере Лукаку: вышел один на один с голкипером с центра поля и забил в пустые ворота

3 points— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) November 27, 2019
First goal for @Inter in the @ChampionsLeague
250 goals in my career
God is good ?? pic.twitter.com/3atmwyNalB
На 81-й минуте Лукаку вышел один на один с голкипером с центра поля, воспользовавшись безалаберностью обороны соперника. Обыграв вратаря, бельгиец выбежал на пустые ворота и без сопротивления отправил мяч в сетку.
Это первый гол Лукаку за "Интер" в Лиге чемпионов и 250-й за всю карьеру. Видео с взятием ворот нападающий выложил в твиттере.