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Бригада VAR из России впервые назначена на Лигу чемпионов

Во вторник, 10 декабря, судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым рассудит матч Лиги чемпионов УЕФА "Боруссия" — "Славия".

Впервые в истории на матч главного еврокубкового турнира назначена бригада VAR из России. В состав российской судейской бригады встречи во главе с Сергеем Карасевым, которому будут помогать на линиях Игорь Демешко и Максим Гаврилин, вошли видеопомощник Виталий Мешков и ассистент видеопомощника Сергей Иванов. Резервный рефери — Сергей Лапочкин.

Во вторник, 10 декабря, на стадионе "BVB-Штадион" в Дортмунде состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между местной "Боруссией" и пражской "Славией". Начало — в 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин прокомментировал данное назначение.

"В ближайший вторник состоится историческое событие, так как впервые на матче Лиги чемпионов УЕФА будет работать полноценная бригада VAR из России. До этого, в 4-м и 5-м турах главного еврокубка, только в качестве AVAR назначали Виталия Мешкова: речь идет о матчах "Валенсия" — "Лилль" и "Аталанта" — "Динамо Загреб". Это очень важный день для российского футбола в целом, а также для российского судейства в частности, и отдельно — для все еще молодого российского проекта по внедрению VAR в отечественных соревнованиях.

Для нас большая честь, что есть доверие Судейского комитета УЕФА к российским видеоассистентам рефери. На матче в Дортмунде VAR будет Виталий Мешков. Кроме того, в качестве AVAR на международном уровне дебютирует Сергей Иванов, у которого только вчера состоялся дебют в той же роли на игре РПЛ — "Ахмат" — "Уфа".

Российский проект по внедрению системы видеопомощи арбитрам в России только начал свой путь. Ровно год назад стартовал централизованный этап подготовки арбитров для работы с системой VAR. Наши видеоассистенты на играх соревновательного уровня начали функционировать только с начала апреля 2019 года. На сегодняшний день, учитывая полуфиналы и финал Олимп-Кубка России, переходные встречи и прошедшие 19 туров РПЛ, у нас накопился опыт, но безусловно не значительный по сравнению с ведущими европейскими странами и не только. Однако старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который в начале ноября проводил семинар в Москве, в ходе него отдельно отметил, что в подготовке и использовании VAR в России мы полностью следуем линии УЕФА. Он внимательно следит за нашей работой и, как мы видим, полностью удовлетворен, раз наши арбитры в качестве VAR и AVAR получили назначения на финальный тур группового этапа Лиги чемпионов, и на матч, в котором решается судьба одной из команд, а именно "Боруссии", по выходу в плей-офф. Очень приятно и почетно, что качество инструктажа видео ассистентов в России получает высокую оценку со стороны эксперта мирового уровня.

Впервые на официальном международном матче бригада будет полностью состоять из российских арбитров. В предыдущих турах россияне занимали только пять позиций из шести в бригаде: рефери, ассистенты, резервный судья и AVAR. VAR же был представителем другой национальной ассоциации. Хочется пожелать удачи нашей бригаде и чтобы они подтвердили свой высокий уровень готовности и квалификации", - сказал Калошин Sport24.


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Теги: Карасев Лига чемпионов VAR Боруссия Славия
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