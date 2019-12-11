В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиге УЕФА "Локомотив" со счетом 0:3 проиграл "Атлетико".
Юношеская лига УЕФА
6 тур
Гол: Наварро, 73 (пен.), Тенас, 80, Малдонадо, 88
Атлетико М U19: Наварро, Гастаньяга, Марото, Ойеда, Гарсия, Хиек (Камельо, 78), Кастро (Диаз, 64), Малдонадо, Рамирес (Москьеро, 55), Сориано (Наварро, 56), Салидо (Тенас, 64)
Локомотив М U19: Касьяненко, Иваньков, Сильянов, Петухов (Черный, 74), Основ (Шарков, 78), Мухин, Барабошкин, Черняков, Мухин, Иосифов, Хлынов (Сулейманов, 60)
Предупреждения: Барабошкин, 3, Гастаньяга, 43, Кастро, 59, Сулейманов, 69, Петухов, 72
Удаления: Барабошкин, 45+1
"Атлетико" разгромил "Локомотив" в Юношеской лиге УЕФА
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