» » "Атлетико" разгромил "Локомотив" в Юношеской лиге УЕФА

"Атлетико" разгромил "Локомотив" в Юношеской лиге УЕФА

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиге УЕФА "Локомотив" со счетом 0:3 проиграл "Атлетико".

Юношеская лига УЕФА

6 тур

Гол: Наварро, 73 (пен.), Тенас, 80, Малдонадо, 88

Атлетико М U19: Наварро, Гастаньяга, Марото, Ойеда, Гарсия, Хиек (Камельо, 78), Кастро (Диаз, 64), Малдонадо, Рамирес (Москьеро, 55), Сориано (Наварро, 56), Салидо (Тенас, 64)

Локомотив М U19: Касьяненко, Иваньков, Сильянов, Петухов (Черный, 74), Основ (Шарков, 78), Мухин, Барабошкин, Черняков, Мухин, Иосифов, Хлынов (Сулейманов, 60)

Предупреждения: Барабошкин, 3, Гастаньяга, 43, Кастро, 59, Сулейманов, 69, Петухов, 72

Удаления: Барабошкин, 45+1


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Атлетико Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 15 34
...
5 Хетафе 16 27
6 Атлетик Б 16 26
7 Атлетико  16 26
8 Валенсия 16 26
9 Гранада 16 24
...
20 Эспаньол 16 9
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
...
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
7 Уфа 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Игонин: не вижу никакого краха российского футбола. Наши команды всегда находились на таком уровне
Джеррард близок к продлению контракта с "Рейнджерс"
Экс-президент "Локомотива": поверьте, Семин никогда не напишет заявление об увольнении
Гаттузо возглавил "Наполи" 3
Гончаренко: у ЦСКА нет отпускного настроения перед матчем с "Эспаньолом" 1
Медведев: трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции во внутреннем чемпионате 23
Медведев: при такой игре "Зениту" на сегодняшний день нечего делать в плей-офф 11
"Атлетико" разгромил "Локомотив" в Юношеской лиге УЕФА
"Динамо" Загреб - "Манчестер Сити": стартовые составы
Скауты "Челси" просматривали Вернера и Дембеле 1
Сульшер надеется, что Погба вернётся на поле в этом году
Почеттино - цель номер один "Арсенала" на пост главного тренера
Медведев: у "Зенита" нет планов по продаже игроков в зимнее трансферное окно 6
Худяков: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз выше, чем у нас 2
"Млада-Болеслав" подписал с Татаевым контракт на три года 1
За еврокубковым позором «Зенита» вы могли упустить важное. Карьеру завершил Дмитрий Сычев 7
Сенников: "Локомотиву" свою позицию не улучшить, но нужно биться за престиж
Боярский: увольнение Семака? Ни в коем случае 24
Защитника "Интера" уличили в использовании экипировки с фашистской символикой 3
Корниленко получил дисквалификацию за толчок судьи 2
Спивак: не сомневаюсь, что "Зенит" хотел победить, выйти в плей-офф
Ларссон признан лучшим игроком "Спартака" в ноябре 4
Тетрадзе может возглавить "Ротор" 2
Капитан "Лиона" чуть не подрался с болельщиками из-за баннера
Бабаев: некоторые судьи и их руководители наносят гораздо больший вред нашему футболу, чем мат Гончаренко 5
"Ростов" не планирует распродавать состав в зимнее трансферное окно 1
ФИФА подала судебный иск против "Ашана" на 4 миллиона рублей
Тренерский штаб "Динамо" отправился на стажировку в "Атлетико"
На 18-летнего футболиста "Локомотива" подали иск в размере 350 тыс. евро 2
"Эвертон" предложил Ибрагимовичу более 4 миллионов евро в год 1
Все новости