В среду, 11 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" — "Манчестер Сити". Встреча группы С прошла в Загребе и завершилась победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 4:1.
Главным героем матча стал нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус, который оформил хет-трик. Первый мяч стал для него десятым в турнире. Жезус достиг этой отметки в возрасте 22 лет 252 дней. Это позволило ему стать самым молодым бразильцем, забившим 10 мячей в ЛЧ. Ранее это достижение принадлежало форварду "ПСЖ" Неймару, который забил десятый гол в турнире в 23 года 75 дней.
Вдобавок Жезус стал первым игроком в истории ЛЧ с несколькими хет-триками в возрасте до 23 лет. Второй гол бразильца стал для него 100-м в профессиональной карьере.
Sport24
Жезус побил рекорд Неймара, забив быстрее него 10 голов в Лиге чемпионов
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»