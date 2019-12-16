Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф туринцы сыграют против "Лиона".
"Могло быть и хуже. Не можем жаловаться на то, что нам достался "Лион", можем быть довольны жеребьевкой, хотя в Лиге чемпионов всегда нужно сохранять осторожность.
Неважно, кто у вас в соперниках, важна форма, в которой находится ваша команда в текущий момент.
Лига чемпионов не должна становиться для нас наваждением. Для нас это конкретная цель. Мы чувствуем себя на одном уровне с другими командами, которые стремятся победить в этом турнире", - цитирует Недведа Sport24.ru
Недвед - о доставшемся "Ювентусу" "Лионе" в 1/8 ЛЧ: могло быть и хуже
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