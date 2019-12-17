"Реал" какой-нибудь, "Ювентус" и русская команда. "Зенит", например — Рака (Ракицкого) увидеть", — сказал Милевский на видео в инстаграме
Милевский: хотел бы, чтобы братское "Динамо" сыграло в ЛЧ против "Зенита" - Рацикого увидел бы
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, с какими командами хотел бы встретиться в Лиге чемпионов.
"Реал" какой-нибудь, "Ювентус" и русская команда. "Зенит", например — Рака (Ракицкого) увидеть", — сказал Милевский на видео в инстаграме
"Реал" какой-нибудь, "Ювентус" и русская команда. "Зенит", например — Рака (Ракицкого) увидеть", — сказал Милевский на видео в инстаграме
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