Милевский: хотел бы, чтобы братское "Динамо" сыграло в ЛЧ против "Зенита" - Рацикого увидел бы

View this post on Instagram

@timi1010, як і обіцяв, відповів на 10 кращих запитаннь підписників @favoritsport_official?? ? Друзі, дякуємо за круті запитання? ? @yak_alexeyanatolich @dimalytskyi13 @baandeera @tolstoy_roman @archodevich @14_mitrik_14 @malish95 @romanpita13 @vldorlv @pavllik_hladych