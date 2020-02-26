План Гарсии, провал Роналду, фиаско итальянского гранда. Теперь "Лион" фаворит в паре с "Юве"

Французский клуб сделал существенный шаг к выходу в четвертьфинал. Команда Сарри после гостевого поражения со счетом 0:1 имеет все шансы вылететь из Лиги Чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

В паре "Лиона" с "Ювентусом" с фаворитом все было максимально понятно от момента жеребьевки и до самого стартового свистка первого матча. За итальянский клуб говорили текущая форма, отсутствие каких-либо проблем с составом, большой опыт и многое другое. "Французам" резонно оставляли мало шансов. Они лишены из-за травм Депая, Коне, Рафаэла, Рейн-Аделаида. Они испытывали сложности в недавних играх Лиги 1, что с каждым разом усиливало недовольство болельщиков и не лучшим образом влияло на атмосферу вокруг команды.Не мудрено, что подготовку к лигочемпионскому сражению Руди Гарсия начал уже в прошлую пятницу. Наставнику "Лиона" нужно было придумывать особый вариант для борьбы с "Ювентусом", и им стало изменение тактики с переходом на расстановку в три центральных защитника. Проба схемы прошла в игре чемпионата Франции против "Метца", и нет никаких причин называть ее безуспешной. Сомнений в том, в каком виде предстанут "лионцы" в среду вечером, практически не было.Однако "туринцы" словно не знали, что делать с избравшим оборонительную стратегию соперником. Команда Сарри с первых минут забрала себе мяч и с уверенностью пошла на чужую половину поля, но преодолеть сопротивление глубоко защищавшихся "французов" ей никак не удавалось. В первой половине первого тайма "Лион" был полностью сосредоточен на обороне, но минуты с 20-й стало понятно, за счет чего он будет стараться забить. Оружием хозяев стали игра на флангах и подачи в штрафную гостей.Впрочем, первый опасный момент подопечных Гарсии пришел после углового, когда Токо-Экамби пробил головой в перекладину, красиво сбив с нее капельки воды. Вслед за этим красота и острота появлялись уже преимущественно с игры, а не со стандартов. Особенно успешно активничал левый фланг "Лиона". Именно оттуда пришел гол. Ауар знатно расправился с Бентанкуром и выдал голевую передачу на Тузара, который опередил Бонуччи и неотразимо пробил в противоход Шченсны.Французский клуб заслуженно вышел вперед. На схваченных задоре и вдохновении "лионцы" создали в первом тайме еще несколько моментов. "Юве" нужно было обязательно вносить изменения в перерыве. И какие-то мысли Сарри, без сомнения, до своих подопечных старался донести. Но после возвращения команд из раздевалок на поле стало понятно, что игра сохраняет свой характер. Гости по-прежнему не могли нанести толковый удар и не могли попасть в створ. Не помогали даже штрафные - что Роналду, что Пьянич предпочитали лупить не по воротам, а по стенке.Кстати, если говорить отдельно по Криштиану, то надо признать, что "Лиону" удалось его обезвредить. Эпизодически португалец, конечно, оказывался сильнее своих оппонентов, но это было очень эпизодически. Если помните, год назад также на стадии 1/8 финала "лионцы" играли с не менее грозной "Барселоной", и первый матч закончился со счетом 0:0. "Французы" ничего не дали создать ни Месси, ни Суаресу, ни кому бы то ни было еще. В ответной встрече, правда, "каталонцы" разнесли их 5:1. Но в нынешней ситуации тот опыт должен быть "Лиону" только на пользу - через три недели в Турине важно не повторить прошлогодних ошибок.Возвращаясь к матчу сегодняшнему, отметим, что "Лион", конечно, чем ближе было дело к финальному свистку, тем меньше думал об атаке. Неудивительно, что у "итальянцев" мысли были совсем противоположные. Не очень стремительно, но все-таки они наращивали свои обороты. И в последние минут 10 "лионцам" пришлось очень непросто. "Ювентус" наконец-то смог собраться и начал всерьез угрожать воротам Лопеша. Дибала даже сумел отправить мяч в сетку, но судейская бригада зафиксировала у аргентинца офсайд. Легитимно же сравнять счет гостям, несмотря на все старания, так и не удалось. Хозяева одержала заслуженную победу с комфортным счетом.Сегодняшний тренерский успех Гарсии даже с учетом нервной концовки не вызывает вопросов. Его план на игру сработал. Кстати говоря, давайте вспомним, что нынешний наставник "Лион" в свое время 2,5 года отработал в Италии - в "Роме". Вместе с ним "римляне" дважды становились вторыми, а сам Гарсия позднее заявлял, что, играя против команд с 5 защитниками, он получил большой опыт и сильно вырос как тренер. И этот опыт, нет сомнений, помог Гарсии самому удачно воспользоваться оборонительной схемой.