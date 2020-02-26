Уткин - об удалении Рамоса: капитан спас своих. "Реал" в игре

Футбольный блогер Василий уткин в своём telegram-канале прокомментировал удаление защитника " Реала " Серхио Рамоса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2).

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

- Он оставил свой клуб в игре. Там было - только фолить. Надо было успеть до штрафной. Капитан спас своих. "Реал" в игре, - написал Уткин.



Напомним, Рамос заработал свою четвертую красную карточку в Лиге чемпионов, сравнявшись со Златаном Ибрагимовичем и Эдгаром Давидсом. Все они делят первое место по этому показателю, но испанец стал первым, кто получил в турнире три прямых красных карточки.



Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.