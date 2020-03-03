Матчи еврокубков "Валенсия" - "Аталанта" и "Хетафе" - "Интер" пройдут без зрителей из-за коронавируса

Матч ЛЧ между "Валенсией" и "Аталантой" и матч ЛЕ между "Хетафе" и "Интером" пройдёт без зрителей, сообщает COPE.

Фото: ФК "Валенсия"

Данное решение связано в связи с мерой предосторожности из-за распространения коронавируса.



В первом матче 1/8 финала ЛЧ, проходившем в Милане на стадионе "Сан Сиро", победу одержала "Аталанта" со счетом 4:1.



Первый матч 1/8 Лиги Европы между "Хетафе" и "Интером" также пройдет при пустых трибунах.



Ранее были перенесены практически все матчи тура в итальянской Серии А.



По актуальным данным число зараженных коронавирусом превысило 90 000 человек. Число погибших - более 3000 человек.