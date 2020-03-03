Данное решение связано в связи с мерой предосторожности из-за распространения коронавируса.
В первом матче 1/8 финала ЛЧ, проходившем в Милане на стадионе "Сан Сиро", победу одержала "Аталанта" со счетом 4:1.
Первый матч 1/8 Лиги Европы между "Хетафе" и "Интером" также пройдет при пустых трибунах.
Ранее были перенесены практически все матчи тура в итальянской Серии А.
По актуальным данным число зараженных коронавирусом превысило 90 000 человек. Число погибших - более 3000 человек.
Матчи еврокубков "Валенсия" - "Аталанта" и "Хетафе" - "Интер" пройдут без зрителей из-за коронавируса
Матч ЛЧ между "Валенсией" и "Аталантой" и матч ЛЕ между "Хетафе" и "Интером" пройдёт без зрителей, сообщает COPE.
Фото: ФК "Валенсия"
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