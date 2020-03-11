"Барселона" хочет добиться переноса матча с "Наполи"

Руководство "Барселоны" намерено добиться переноса ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" из-за коронавируса, передает El Chiringuito.



Напомним, ранее было решено провести эту встречу без болельщиков. Игра должна состояться 18 марта в Барселоне.



Сегодня появилась информация, что "Рома" не полетит в Испанию на матч плей-офф Лиги Европы с "Севильей" из-за эпидемии коронавируса. На сегодняшний день в Испании выявлено 2026 случаев заражения.