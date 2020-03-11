У Лиги чемпионов будет новый победитель. "Ливерпуль" не прошел "Атлетико"

Похоже, что только мадридский "Реал" способен подряд выигрывать в ЛЧ. А "Ливерпуль" сегодня прибил бывший реаловский полузащитник.

Лига чемпионов



1/8 финала



Ливерпуль – Атлетико М 2:3



Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94, Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120.

Считалось, что беспроигрышная серия "Ливерпуля" держится на крутизне Юргена Клоппа, фарте нападающих и безошибочности ван Дейка с защитниками. Феноменальный прогресс Александер-Арнольда и Робертсона вообще называли главной причиной успеха мерсисайдцев в текущем сезоне. Вот только "Уотфорд" уничтожил "Ливерпуль", когда все эти парни были на поле, а отсутствовал Джордан Хендерсон. Оказалось, что капитан англичан - это игрок, обеспечивающий необходимый баланс между крепкой обороной и яркой атакой. Без Хендерсона Клопп вылетел из Кубка Англии, а в последнем туре против "Борнмута" в концовке не по-чемпионски потягивал время.Поэтому форсированное возвращение капитана в основу на матч с "Атлетико" прогнозировалось. Юрген Клопп в интервью ВТ Sport заявил, что Хендерсон полон сил и соскучился по игре. Немец сразу обеспечил капитана работой, определив его в опорную зону без поддержки Фабиньо. И это против "Атлетико" и его контратак. И против Жоау Феликса, постепенно расцветающего весной. Но Клопп, судя по предматчевому комментарию, больше боялся не португальца, а Диего Косту, определенного Симеоне на позицию нападающего.Коронавирус пока не перелетел через Ла-Манш, поэтому на "Энфилде" не было пустых трибун. Единственные вещи, что напоминали об объявленной главой ВОЗ пандемии болезни, - это отсутствие рукопожатий между футболистами и внушительная группа болельщиков из Мадрида. Дело в том, что ближайшие 2 тура в Ла Лиге пройдут без зрителей, поэтому для поклонников "матрасников" выезд в Ливерпуль приобретал дополнительный импульс. И пока самолету "Ромы" не разрешали приземлиться в Испании, "Хетафе" отказывался от поездки в Милан, а в Париже можно было послушать, о чем говорят звезды ПСЖ, матч на "Энфилде" выглядел настоящей футбольной битвой, как сражение у стен Хельмовой Пади из "Властелина Колец" (а кто армия Сарумана, кто защитники Рохана, каждый решал, исходя из собственных предпочтений)."Ливерпуль" включил доминирование с первой минуты. Даже для "Атлетико", приехавшего в Англию терпеть и ждать шанса, стартовое давление команды Юргена Клоппа выглядело мощно. Штрафная площадь Яна Облака прошивалась кроссами в исполнении Окслейда и крайних защитников, отвечающих не только за ширину, но и за темп ливерпульских атак. Но что вновь получалось у защитников "Атлетико" - это выключать из зоны риска тройку нападающих "Ливерпуля". При всей техники Мане и скорости Салаха им не давали бить из хороших позиций. За 30 минут при 70-процентном владении мячом хозяева лишь дважды попали в створ усилиями Вейналдума и Окслейда. Удар последнего стал самым опасным моментом "Ливерпуля" в начале матча.Плотная опека нападающих "Ливерпуля" сыграла основную роль в мадридской победе "Атлетико". На "Ванда Метрополитано" магия Мане и Фирмино не работала вообще. А на "Энфилде" холодный проливной дождь как будто смыл безумную концентрацию защитников "Атлетико", и они начали проваливаться. От опасных ударов Мане и Фирмино сначала спасала фантастическая реакция Яна Облака. Но когда в центре мадридской штрафной вырос Вейналдум под подачу Окслейда, это спутало все расстановки Диего Симеоне. Никто голландца не держал, позволив ему беспрепятственно головой поразить ворота. Все как в легендарной майской встрече против "Барселоны". "Атлетико" пропустил болезненный удар прямо перед перерывом. Гол Вейналдума не только возвращал паритет в счет противостояния, но и заставлял Диего Симеоне переходить к другому плану. Первый верой и правдой "сушил" "Ливерпуль" почти 3 тайма.После перерыва рисунок игры нисколько не изменился, как будто и не работал с командой в течение 15 минут Диего Симеоне. Лоди, не успевавший в первом тайме за Окслейдом и Трентом, пропускал опасные забеги Салаха. Томас, не нарушивший до перерыва ни разу правила, привозил к воротам стандартные положения. "Атлетико" оставался в игре благодаря Яну Облаку, тащившему и обводящие удары Фараона, и замыкания Фирмино с 5 метров. До Диего Симеоне дошло наконец, что если не трепать "Ливерпуль" контратаками, то на "Энфилде" еврокубковый поход можно и закончить. Как вариант главный тренер "Атлетико" нашел в легковесном нападении, убрав с поля Диего Косту. Нападающий считал иначе, поэтому не удосужился пожать руку Симеоне (или это из-за коронавируса?).Бывший игрок "Челси" Пэт Невин в онлайне на ВВС заметил, что без Диего Косты у защитников "Ливерпуля" прибавилось работы. Ван Дейку и Гомесу приходилось много бегать за Феликсом и Корреа. Но если защитники "Ливерпуля" ловили соперников на подступах к штрафной площади, то оборона "Атлетико" разваливалась на глазах под неугомонным натиском команды Юргена Клоппа. Когда Облак, набравший к 70-й минуте 6 сэйвов, был бессилен, то за мадридцев работала перекладина, как в моменте с ударом в упор от Фирмино.Чем ближе была концовка, тем больше возрастала цена ошибки. "Ливерпуль" не раскрывался огромными силами, как делал это весь матч. Тем более, что мадридцы держали на чужой половине 3-4 игроков. При этом качество контратак "Атлетико" не впечатляло. Все дело в точности передач. У мадридцев процент точности выше 80 был только у Феликса (82), Сауль вообще демонстрировал катастрофические для центрального полузащитника 65%. Но мадридцам требовался только один стандарт, только одна точная подача. И такой момент "Атлетико" получил в добавленное время, когда Лоди с фланга вырезал идеальный навес, а Сауль головой переправил мяч в сетку. Радовалась скамейка мадридцев не больше 2 секунд, пока не увидела поднятый флажок бокового арбитра. 2 секунды, которые отправили "Энфилд" в прединфарктное состояние, а "Ливерпуль" с "Атлетико" в дополнительные 2 тайма по 15 минут.Экстра-тайм традиционно начался со спасения Облака. Голкипер "Атлетико" потащил сложнейший удар Вейналдума из пределов штрафной. На защитников мадридцев сэйв не произвел должного эффекта и уже в следующей атаке гости пропустили второй. Вейналдум протащил мяч по флангу, сделал голевой навес на Фирмино, который с добиванием от штанги поразил ворота Облака. Диего Симеоне на мгновение потух на скамейке, задумался. Аргентинский специалист растерялся и пришел в себя, когда Льоренте воспользовался ошибкой Адриана и быстро один мяч отыграл. А когда на исходе первого экстра-тайма Льоренте забил второй, то большая часть "Энфилда" погрузилась в тишину, подобную парижской. Вторые 15 минут "Атлетико" просто отбивался, что команда Диего Симеоне не только умеет делать, но и научить других способна. Особенно при выгодном счете, как было в Мадриде. А когда навал "Ливерпуля" не принес дивидендов, Мората добил хозяев третьим голом."Ливерпуль" Юргена Клоппа по своему умению раскатывать соперников во внутреннем чемпионате напоминал гвардиоловскую "Барселону". Каталонцы при Хосепе легко разбирались с клубами Ла Лиги, а потом с той же легкостью брали Лигу чемпионов. И у той "Барсы", как у нынешнего "Ливерпуля", игровой спад случался в феврале. В 2009 году каталонцы начинали плей-офф ЛЧ скромным выездом во Францию, где с "Лионом" сыграли 1:1 (закончилось все победой в римском финале над МЮ - 2:0). В 2011 году "Барса" сначала скатала 1:1 в чемпионате со "Спортингом", а потом проиграла в Лондоне "Арсеналу" Андрея Аршавина (закончилось все победой в финале на "Уэмбли" опять над МЮ - 3:1). Как "Ливерпуль" начал ответный матч с "Атлетико", казалось, что все пойдет по схожему с каталонским сценарию. Но нет. Февральский кризис "Ливерпуля" перетек в март и вылился в вылет в 1/8 финала ЛЧ. И теперь команда Юргена Клоппа будет жить 2 победами в АПЛ, которые принесут ей долгожданное чемпионство. Но без чемпионского парада (из-за коронавируса не дадут провести) и без ЛЧ победа в АПЛ получится с горьким осадком.Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабинью, 106), Мане, Фирмино (Минамино, 114), Салах.Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер (Врсалько, 91), Корреа (Хименес, 106), Томас, Сауль, Коке, Фелиш (Мората, 103), Диего Коста (Льоренте, 56).