У Лиги чемпионов будет новый победитель. "Ливерпуль" не прошел "Атлетико"

Поэтому форсированное возвращение капитана в основу на матч с "Атлетико" прогнозировалось. Юрген Клопп в интервью ВТ Sport заявил, что Хендерсон полон сил и соскучился по игре. Немец сразу обеспечил капитана работой, определив его в опорную зону без поддержки Фабиньо. И это против "Атлетико" и его контратак. И против Жоау Феликса, постепенно расцветающего весной. Но Клопп, судя по предматчевому комментарию, больше боялся не португальца, а Диего Косту, определенного Симеоне на позицию нападающего.
Коронавирус пока не перелетел через Ла-Манш, поэтому на "Энфилде" не было пустых трибун. Единственные вещи, что напоминали об объявленной главой ВОЗ пандемии болезни, - это отсутствие рукопожатий между футболистами и внушительная группа болельщиков из Мадрида. Дело в том, что ближайшие 2 тура в Ла Лиге пройдут без зрителей, поэтому для поклонников "матрасников" выезд в Ливерпуль приобретал дополнительный импульс. И пока самолету "Ромы" не разрешали приземлиться в Испании, "Хетафе" отказывался от поездки в Милан, а в Париже можно было послушать, о чем говорят звезды ПСЖ, матч на "Энфилде" выглядел настоящей футбольной битвой, как сражение у стен Хельмовой Пади из "Властелина Колец" (а кто армия Сарумана, кто защитники Рохана, каждый решал, исходя из собственных предпочтений).
"Ливерпуль" включил доминирование с первой минуты. Даже для "Атлетико", приехавшего в Англию терпеть и ждать шанса, стартовое давление команды Юргена Клоппа выглядело мощно. Штрафная площадь Яна Облака прошивалась кроссами в исполнении Окслейда и крайних защитников, отвечающих не только за ширину, но и за темп ливерпульских атак. Но что вновь получалось у защитников "Атлетико" - это выключать из зоны риска тройку нападающих "Ливерпуля". При всей техники Мане и скорости Салаха им не давали бить из хороших позиций. За 30 минут при 70-процентном владении мячом хозяева лишь дважды попали в створ усилиями Вейналдума и Окслейда. Удар последнего стал самым опасным моментом "Ливерпуля" в начале матча.
Плотная опека нападающих "Ливерпуля" сыграла основную роль в мадридской победе "Атлетико". На "Ванда Метрополитано" магия Мане и Фирмино не работала вообще. А на "Энфилде" холодный проливной дождь как будто смыл безумную концентрацию защитников "Атлетико", и они начали проваливаться. От опасных ударов Мане и Фирмино сначала спасала фантастическая реакция Яна Облака. Но когда в центре мадридской штрафной вырос Вейналдум под подачу Окслейда, это спутало все расстановки Диего Симеоне. Никто голландца не держал, позволив ему беспрепятственно головой поразить ворота. Все как в легендарной майской встрече против "Барселоны". "Атлетико" пропустил болезненный удар прямо перед перерывом. Гол Вейналдума не только возвращал паритет в счет противостояния, но и заставлял Диего Симеоне переходить к другому плану. Первый верой и правдой "сушил" "Ливерпуль" почти 3 тайма.
После перерыва рисунок игры нисколько не изменился, как будто и не работал с командой в течение 15 минут Диего Симеоне. Лоди, не успевавший в первом тайме за Окслейдом и Трентом, пропускал опасные забеги Салаха. Томас, не нарушивший до перерыва ни разу правила, привозил к воротам стандартные положения. "Атлетико" оставался в игре благодаря Яну Облаку, тащившему и обводящие удары Фараона, и замыкания Фирмино с 5 метров. До Диего Симеоне дошло наконец, что если не трепать "Ливерпуль" контратаками, то на "Энфилде" еврокубковый поход можно и закончить. Как вариант главный тренер "Атлетико" нашел в легковесном нападении, убрав с поля Диего Косту. Нападающий считал иначе, поэтому не удосужился пожать руку Симеоне (или это из-за коронавируса?).
Бывший игрок "Челси" Пэт Невин в онлайне на ВВС заметил, что без Диего Косты у защитников "Ливерпуля" прибавилось работы. Ван Дейку и Гомесу приходилось много бегать за Феликсом и Корреа. Но если защитники "Ливерпуля" ловили соперников на подступах к штрафной площади, то оборона "Атлетико" разваливалась на глазах под неугомонным натиском команды Юргена Клоппа. Когда Облак, набравший к 70-й минуте 6 сэйвов, был бессилен, то за мадридцев работала перекладина, как в моменте с ударом в упор от Фирмино.
Чем ближе была концовка, тем больше возрастала цена ошибки. "Ливерпуль" не раскрывался огромными силами, как делал это весь матч. Тем более, что мадридцы держали на чужой половине 3-4 игроков. При этом качество контратак "Атлетико" не впечатляло. Все дело в точности передач. У мадридцев процент точности выше 80 был только у Феликса (82), Сауль вообще демонстрировал катастрофические для центрального полузащитника 65%. Но мадридцам требовался только один стандарт, только одна точная подача. И такой момент "Атлетико" получил в добавленное время, когда Лоди с фланга вырезал идеальный навес, а Сауль головой переправил мяч в сетку. Радовалась скамейка мадридцев не больше 2 секунд, пока не увидела поднятый флажок бокового арбитра. 2 секунды, которые отправили "Энфилд" в прединфарктное состояние, а "Ливерпуль" с "Атлетико" в дополнительные 2 тайма по 15 минут.
Экстра-тайм традиционно начался со спасения Облака. Голкипер "Атлетико" потащил сложнейший удар Вейналдума из пределов штрафной. На защитников мадридцев сэйв не произвел должного эффекта и уже в следующей атаке гости пропустили второй. Вейналдум протащил мяч по флангу, сделал голевой навес на Фирмино, который с добиванием от штанги поразил ворота Облака. Диего Симеоне на мгновение потух на скамейке, задумался. Аргентинский специалист растерялся и пришел в себя, когда Льоренте воспользовался ошибкой Адриана и быстро один мяч отыграл. А когда на исходе первого экстра-тайма Льоренте забил второй, то большая часть "Энфилда" погрузилась в тишину, подобную парижской. Вторые 15 минут "Атлетико" просто отбивался, что команда Диего Симеоне не только умеет делать, но и научить других способна. Особенно при выгодном счете, как было в Мадриде. А когда навал "Ливерпуля" не принес дивидендов, Мората добил хозяев третьим голом.
"Ливерпуль" Юргена Клоппа по своему умению раскатывать соперников во внутреннем чемпионате напоминал гвардиоловскую "Барселону". Каталонцы при Хосепе легко разбирались с клубами Ла Лиги, а потом с той же легкостью брали Лигу чемпионов. И у той "Барсы", как у нынешнего "Ливерпуля", игровой спад случался в феврале. В 2009 году каталонцы начинали плей-офф ЛЧ скромным выездом во Францию, где с "Лионом" сыграли 1:1 (закончилось все победой в римском финале над МЮ - 2:0). В 2011 году "Барса" сначала скатала 1:1 в чемпионате со "Спортингом", а потом проиграла в Лондоне "Арсеналу" Андрея Аршавина (закончилось все победой в финале на "Уэмбли" опять над МЮ - 3:1). Как "Ливерпуль" начал ответный матч с "Атлетико", казалось, что все пойдет по схожему с каталонским сценарию. Но нет. Февральский кризис "Ливерпуля" перетек в март и вылился в вылет в 1/8 финала ЛЧ. И теперь команда Юргена Клоппа будет жить 2 победами в АПЛ, которые принесут ей долгожданное чемпионство. Но без чемпионского парада (из-за коронавируса не дадут провести) и без ЛЧ победа в АПЛ получится с горьким осадком.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ливерпуль – Атлетико М 2:3
Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94, Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120.
1/8 финала
Ливерпуль – Атлетико М 2:3
Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94, Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120.
"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабинью, 106), Мане, Фирмино (Минамино, 114), Салах.
"Атлетико": Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер (Врсалько, 91), Корреа (Хименес, 106), Томас, Сауль, Коке, Фелиш (Мората, 103), Диего Коста (Льоренте, 56).
Фото: ВВС, Getty Images, SuperSport