"Все бренно пред жизнью человека". Губерниев - об отмене матчей еврокубков из-за коронавируса

Комментатор телеканала Матч ТВ Дмитрий Губерниев прокомментировал решение УЕФА отменить матчи еврокубков.
Фото: РИА Новости
"Тот, кто считает его [решение УЕФА отменить матчи] неправильным, тот идиот. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Все бренно пред жизнью человека. Поэтому все, что вызывает опасения у властей, то естественно все должно отменяться и переноситься до благополучной ситуации. Спорт, как индустрия развлечений для людей, подождет. Сначала нужно всех вылечить, чтобы люди не умирали, а потом мы проведем [матчи] Лиги чемпионов", — цитирует Губерниева РИА ФАН.

Напомним, что матчи еврокубков, запланированные на следующую неделю, были пренесены из-за распространения коронавируса в Европе. О дате проведения игр ЛЧ и ЛЕ будет сообщено позже.

Матчи всех топ-5 европейских чемпионатов также были отменены из-за пандемии коронавируса.

По актуальным данным зараженных коронавирусом в мире более 130 000 человек. Число погибших превысило 5000.

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Теги: Губерниев Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Коронавирус
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