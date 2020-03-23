Официально: УЕФА перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределённый срок

УЕФА на своём сайте объявил о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Как сообщает союз, новые даты проведения пока не известны, но для для определения создана рабочая группа под руководством президента УЕФА Александра Чеферина. Перенос финалов связан с пандемией коронавируса в мире.



Напомним, финал Лиги чемпионов должен был состояться 30 мая на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле. 27 мая на стадионе "Энерга-Гданьск" в Польше сыграли бы финалисты Лиги Европы.