Симеоне: понравились энтузиазм и свежесть "Лейпцига", нам нет никаких оправданий

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом".

Фото: РИА Новости

- Мы выложились на все сто процентов. Нам было сложно играть, они были быстрее. Мы не смогли сыграть так, как хотели.



Мне понравились энтузиазм и свежесть "Лейпцига". Нет никаких оправданий. Сейчас мы справедливо покидаем турнир и должны поздравить наших оппонентов, - цитирует Симеоне сайт УЕФА.



Встреча завершилась со счетом 2:1.



На 50-й минуте счет в матче открыл полузащитник Даниэль Ольмо. На 71-й минуте форвард "Атлетико" Жоау Фелиш реализовал пенальти, который он сам же и заработал. Победу немецкому клубу принес Тайер Адамс, отличившийся на 88-й минуте.



В полуфинале Лиги чемпионов "Лейпциг" сыграет против "ПСЖ", который выбил из турнира "Аталанту".