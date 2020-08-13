- Мы выложились на все сто процентов. Нам было сложно играть, они были быстрее. Мы не смогли сыграть так, как хотели.
Мне понравились энтузиазм и свежесть "Лейпцига". Нет никаких оправданий. Сейчас мы справедливо покидаем турнир и должны поздравить наших оппонентов, - цитирует Симеоне сайт УЕФА.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 50-й минуте счет в матче открыл полузащитник Даниэль Ольмо. На 71-й минуте форвард "Атлетико" Жоау Фелиш реализовал пенальти, который он сам же и заработал. Победу немецкому клубу принес Тайер Адамс, отличившийся на 88-й минуте.
В полуфинале Лиги чемпионов "Лейпциг" сыграет против "ПСЖ", который выбил из турнира "Аталанту".
Симеоне: понравились энтузиазм и свежесть "Лейпцига", нам нет никаких оправданий
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом".
Фото: РИА Новости
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