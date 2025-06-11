"Наир Тикнизян точно покидает команду? Да. В "Црвену Звезду" уходит? Да. Пожелаем ему удачи. У него должно получиться в Сербии. Они же играют в Европе, ему там будет немножко интереснее", - цитирует Филатова "Матч ТВ".
Наир Тикнизян играл за московский "Локомотив" с августа 2021 года, перебравшись из ЦСКА. В составе "железнодорожников" 26-летний защитник сборной Армении провел 122 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал 17 результативных передач. В весенней части минувшего сезона футболист перестал выходить на поле в стартовом составе красно-зеленых и провел полный матч лишь один раз.
"Ему там будет немножко интереснее". В "Локомотиве" подтвердили уход Тикнизяна
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал информацию о переходе защитника Наира Тикнизяна в сербский клуб.
Фото: "Чемпионат"