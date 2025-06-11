«По будущему Георгия пока нет конкретики. Основные варианты - РПЛ и высшая лига Турции», - цитирует Кузьмичева РИА Новости.
Напомним, что последней командой, за которую выступал Джикия, были подмосковные «Химки», не получившие лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон.
В прошедшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 19 играх во всех турнирах. На счету Джикии две желтые карточки.
Агент Джикии - о будущем игрока: основные варианты - РПЛ и высшая лига Турции
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Георгия Джикии, рассказал о будущем защитника.
Фото: ФК "Химки"