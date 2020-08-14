Ривалдо: Месси встретится со своим преемником Левандовски

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо поделился ожиданиями от поединка 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Бавария".

Фото: Barcelona Noticas

Встреча 1/4 финала турнира состоится сегодня, 14 августа. В матче Ривалдо выделил дуэль капитана "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Баварии" Роберта Левандовского.



"Маттеус уже сказал, что Месси встретится со своим преемником в качестве лучшего игрока мира - Робертом Левандовским. Роберт находится в выдающейся форме. У него есть всё, чтобы стать лучшим игроком 2020 года. Но ему нужно преодолеть нынешнего лучшего игрока.



Месси обычно хорошо проявляет себя в больших матчах. Но Левандовски забил более 50 голов в этом сезоне. Кто из них пройдёт в следующую стадию, тот и может называть себя лучшим в 2020 году", - цитирует Ривалдо BetFair.