Напомним, "быки" в раунде плей-офф встретятся с ПАОКом, который вчера выбил из турнира "Бенфику".
"Греческий футбол мы знаем не очень хорошо, но раз ПАОК выиграл у "Бенфики", то это серьезная команда. Краснодар" сможет пройти соперника, если у них получится своя игра в линии атаки. Потому что потенциал у команды очень хороший, но по каким-то причинам она не может показывать стабильные результаты", - цитирует Силкина "Р-Спорт".
Первая встреча между "Краснодаром" и ПАОКом пройдет 22 сентября. Ответная игра пройдет в Греции 30 сентября.
В чемпионате России "Краснодар" после 6 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков.
Силкин: потенциал у "Краснодара" очень хороший
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о сопернике "Краснодара" в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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