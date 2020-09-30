Нобоа: ПАОК - моя бывшая команда, но я буду болеть за "Краснодар"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от ответной встречи в плей-офф Лиги чемпионов ПАОКа и "Краснодара".

Фото: Getty Images