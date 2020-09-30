- Кто пройдет дальше? Тяжелый вопрос. Я сейчас играю в России и хочу, чтобы прошел "Краснодар". Нужно показать, что в России хороший футбол. ПАОК - моя бывшая команда, но я буду болеть за "Краснодар", - цитирует Нобоа "Матч ТВ".
Эквадорский хавбек выступал за греческий клуб в 2015 году. Сейчас Нобоа выступает за "Сочи" и является лучшим бомбардиром в РПЛ. Футболист выступал в России также за "Рубин", "Ростов" и "Зенит".
Встреча пройдет в Салониках (Греция). Начало матча в 22:00 мск. Противостояние в Краснодаре неделю назад закончилось победой подопечных Мурада Мусаева со счетом 2:1.
Нобоа: ПАОК - моя бывшая команда, но я буду болеть за "Краснодар"
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от ответной встречи в плей-офф Лиги чемпионов ПАОКа и "Краснодара".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!