Известны возможные соперники "Зенита" в групповом этапе Лиги чемпионов

Питерцы, как чемпионы России, попали в первую группу.Из второй корзины "Зениту" может выпасть: "Барселона", "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Аякс" (Нидерланды).Третья корзина: "Интер", "Аталанта", Лацио (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).Четвертая корзина: "Марсель", "Ренн" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Мидтьюланд" (Дания), "Боруссия Менхенгладбах" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Ференцварош" (Венгрия).Жеребьевка пройдет сегодня, 1 октября.