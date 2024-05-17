"При всей важности темы импортозамещения руководство "Спартака" берёт иностранца Станковича, а не своего Черчесова. Когда свой – точно сильнее. А иностранец – знает меньше и выиграл меньше. Если бы выбор был между Черчесовым и Моуринью – я бы понял, но тут… Теперь боссам "Спартака" отвечать перед руководством страны, почему взяли иностранца, а не россиянина, который сильнее", - сказал Созин.
Руководство "Спартака" неожиданно для футбольного сообщества объявило, что в следующем сезоне место главного тренера займет Деян Станкович, бывший футболист миланского "Интере", победитель Лиги чемпионов. Напомним, в середине апреля "красно-белые" решили расстаться с Гильермо Абаскалем, в настоящее время к играм команду готовит Владимир Слишкович, работавший в тренерском штабе при испанском специалисте. В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место с 46-ю очками, отставая от лидера московского "Динамо" на семь баллов. На четвертой строчке идет "Локомотив", у которого на одно очко больше. В заключительных двух турах спартаковцы сыграют с казанским "Рубином" и "Оренбургом".
Источник: "Чемпионат"
Созин: боссам "Спартака" отвечать перед руководством страны, почему взяли Станковича, а не нашего тренера
Бывший член комитета по этике Андрей Созин раскритиковал решение руководства "Спартака" назначить на пост главного тренера иностранца Деяна Станковича.
Фото: РИА Новости