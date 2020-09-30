Благодаря двум победам над греческим ПАОК и выходу в групповой этап Лиги чемпионов "Краснодар" вышел в лидеры евросезона среди российских клубов. "Быки" набрали 6 очков - по 1 за каждую победу в раунде отбора и 4 бонусных за попадание в группу ЛЧ. В текущем сезоне 6 очков составляют ровно 1 балл в таблицу коэффициентов, так как изначально в нем приняли участие 6 российских команд.
"Зенит" и "Локомотив" набрали по 4 очка в виде бонуса за группу ЛЧ, или 0.666 балла. "Ростов" и "Динамо", выбывшие в квалификации Лиги Европы, получили по 0.5 очка, или по 0.083 балла каждый. ЦСКА, еще не стартовавший в группе ЛЕ и не получивший бонус, пока очков не принес.
"Краснодар" вышел в лидеры текущего сезона среди российских клубов по вкладу в таблицу коэффициентов
"Краснодар" первым среди команд РПЛ набрал 1 полный балл для таблицы коэффициентов УЕФА.
Фото: "Чемпионат"
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