"Краснодар" впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, дважды победив ПАОК из греческого города Салоники со счетом 2:1. "Быки" стали седьмым по счету российским клубом, сумевшим пробиться в группу ЛЧ - ранее подобного успеха из наших команд смогли добиться только ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Зенит", "Рубин" и "Ростов".
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг признался, что испытывает потрясающие, невероятные чувства.
- Я ждал этого на протяжении очень долгого времени, всю свою карьеру. Это большое, знаковое событие для клуба, для "Краснодара". Год назад все было иначе, но сейчас мы заслужили победу по сумме двух игр. Если выигрываешь два матча, значит, заслужил. Но ПАОК тоже провёл два сильных матча, - цитирует слова Берга "Чемпионат".
Берг: сейчас мы заслужили победу по сумме двух игр
Форвард "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал исторический выход своего клуба в групповой турнир Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
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