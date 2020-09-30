Берг: сейчас мы заслужили победу по сумме двух игр

Форвард "Краснодара" Маркус Берг прокомментировал исторический выход своего клуба в групповой турнир Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, дважды победив ПАОК из греческого города Салоники со счетом 2:1. "Быки" стали седьмым по счету российским клубом, сумевшим пробиться в группу ЛЧ - ранее подобного успеха из наших команд смогли добиться только ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Зенит", "Рубин" и "Ростов".

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг признался, что испытывает потрясающие, невероятные чувства.

- Я ждал этого на протяжении очень долгого времени, всю свою карьеру. Это большое, знаковое событие для клуба, для "Краснодара". Год назад все было иначе, но сейчас мы заслужили победу по сумме двух игр. Если выигрываешь два матча, значит, заслужил. Но ПАОК тоже провёл два сильных матча, - цитирует слова Берга "Чемпионат".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лига чемпионов Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Берг: сейчас мы заслужили победу по сумме двух игр
В групповом турнире ЛЧ сыграет четыре новичка - максимальное количество за последние девять лет
Газинский: нашей задачей было добиться исторического успеха для клуба. И мы это сделали!
"Краснодар" вышел в лидеры текущего сезона среди российских клубов по вкладу в таблицу коэффициентов 1
Творцы истории: «Краснодар» впервые сыграет в Лиге чемпионов и это заслуженно 8
Мостовой: после неудач "Динамо" и "Ростова" мы все получили повод для оптимизма от "Краснодара" 2
Одно эмодзи потребовалось Галицкому, чтоб выразить эмоции от выхода "Краснодара" в групповой этап ЛЧ 3
"Краснодар" провёл 500 официальный матч в своей истории 1
Ари: у "Краснодара" есть все для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге чемпионов
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов 4
Сафонов: победу посвящаем болельщикам, Галицкому и всем нашим близким 1
Ари рассказал, против каких команд хочет сыграть в Лиге чемпионов за "Краснодар"
Газинский: понимали, что на этом уровне простых матчей не бывает. Вытерпели
Смольников: мы просто вышли на матч с настроем, чтобы нам перед собой не было стыдно
Мусаев: мы показали, что у нас есть команда, есть характер и мы сделали этот шаг 2
"Краснодар" опубликовал фотографию из победной раздевалки матча с ПАОКом 1
Кабелла поделился эмоциями от выхода "Краснодара" в групповой этап Лиги чемпионов
Уткин: "Краснодар" строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый крутой финансовый приход 1
Смольников сотворил историю, Сафонов и защитники сдержали ПАОК. Оценки игроков «Краснодара» 4
Известны возможные соперники "Зенита" в групповом этапе Лиги чемпионов 7
Стало известно, сколько "Краснодар" получит за выход в групповой этап Лиги чемпионов 2
"Краснодар" - седьмой российский клуб в групповом турнире Лиги чемпионов 3
"Краснодар" — самый молодой клуб после "РБ Лейпцига", который сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов 4
"Они счастливы, вы счастливы, мы счастливы". Эмоции игроков "Краснодара" после выхода в групповой этап ЛЧ
Геркус: Смольников оправдал свой трансфер. ЛЧ — это 25 миллионов
Стало известно, в каких корзинах будут российские клубы при жеребьевке Лиги чемпионов 3
"Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв ПАОК 38
"Бавария" обыграла "Боруссию" в Суперкубке Германии, команды забили пять голов
Неймар и Гонсалес не будут дисквалифицированы после конфликта в матче "ПСЖ" - "Марсель"
Экс-наставник "Рубина" Шаронов станет ассистентом в кипрском "Пафосе" 1
Все новости