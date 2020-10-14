"Я слежу за чемпионатами. В "Боруссии", ты видел, какие динозавры играют? "Лацио" — тоже хорошая команда. Я считаю, что у нас очень хорошая группа. Понятно, что она не такая, как у "Краснодара" и "Локомотива".
Задача "Зенита" в Лиге чемпионов? Выход из группы", - приводит слова Кержакова "Фонтанка.ру".
Напомним, что в групповой стадии Лиги чемпионов "Зениту" предстоит сыграть с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Кержаков провел 10 матчей, в которых пропустил 6 голов.
Кержаков: задача "Зенита" в ЛЧ - выход из группы
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался о соперниках петербургской команды по группе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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