Встречу петербургского клуба с бельгийским "Брюгге" рассудит французский арбитр Бенуа Бастьен. Помогать ему будут француз Фредерик Хакетт и израильтянин Рой Хассан. На ВАР будет работать Бенуа Мийо из Франции.
Матч "Ренн" — "Краснодар" рассудит Тасос Сидиропулос, его ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис (все Греция). За VAR будет отвечать итальянец Паоло Валери.
Московский "Локомотив" узнает судейскую бригаду на матч с "Зальцбургом" позже.
Напомним, что матчи "Зенит" - "Брюгге" и "Ренн" - "Краснодар" состоятся во вторник, 20 октября. Встреча сине-бело-голубых с бельгийским клубом начнется в 19:55 по Москве, а "быки" начнут матч с французской командой в 22:00 по Москве.
Источник: Официальный сайт УЕФА
Стали известны арбитры, которые обслужат матчи "Зенита" и "Краснодара" в 1-м туре Лиги чемпионов
Фото: ФИФА
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