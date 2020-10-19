Малком не сыграет в матче Лиги чемпионов "Зенит" - "Брюгге"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" рассказал о готовности футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
"Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но я думаю они решаемы.

Физическое состояние команды? Счет идёт на часы, меньше двух суток прошло после последнего матча. Мы мониторим состояние игроков на каждой тренировке, будем завтра принимать решение по стартовому составу", - заявил Семак на предматчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Малком принял участие в 10-и матчах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Последний раз 23-летний бразилец появлялся на поле в матче 10-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1) 3 октября.

Напомним, что матч "Зенит" - "Брюгге" состоится во вторник, 20 октября, на "Газпром Арене". Начало встречи - в 19:55 по Москве. Главным арбитром матча назначен француз Бенуа Бастьен.

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Теги: Зенит Семак Брюгге Малком
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