"Во-первых, хочется пожелать выздоровления заболевшим. Опасения, конечно, есть, но мы выполняем свою работу. Я не думаю, что это серьёзным образом повлияло на состав "Брюгге".
Мы все понимаем степень риска. Это наши реалии", - сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.
Ранее стало известно, что у троих футболистов бельгийской команды тест на коронавирус показал положительный результат. Заболели вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михаэл Крменчик. Также стало известно, что игру пропустят футболисты "Зенита" Малком (травма) и Дуглас Сантос (дисквалификация).
Напомним, что встреча "Зенита" и "Брюгге" пройдет во вторник, 20 октября, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Начало матча - в 19:55 по Москве.
"Понимаем степень риска, но мы выполняем свою работу". Семак - о вспышке коронавируса в "Брюгге"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал вспышку коронавируса в "Брюгге" перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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