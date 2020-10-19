"Перспективы у "Зенита" в этом противостоянии хорошие. Команда сейчас заряжена. Команда Сергея Семака подготовленная, так что в первой игре, еще и на своем поле, проблем быть не должно. Я думаю, что счет точно не будет большим. "Зенит" выиграет в один мяч", - сказал Боков.
В текущем чемпионате Бельгии "Брюгге" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков после 9 туров.
Поединок "Зенит" - "Брюгге" состоится 20 октября и начнется в 19:55 мск.
Также в группе F играют дортмундская "Боруссия" и "Лацио".
Во время игровой карьеры Боков защищал цвета "Зенита", ЦСКА, "Уралана", "Терека" и "Салют-Энергии".
Источник: Sport24
Боков: у "Зенита" не должно быть проблем с "Брюгге"
Бывший игрок "Зенита" Максим Боков оценил шансы петербургской команды на победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге".
Фото: ПФК ЦСКА
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