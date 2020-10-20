"Ювентус" обыграл киевское "Динамо" в дебютном матче Пирло в Лиге чемпионов

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Дублем в составе "Ювентуса" отметился Альваро Мората. Это первая игра туринцев в Лиге чемпионов под руководством Андреа Пирло.Лига чемпионов, 1 турМората, 46, 84Бущан, Караваев (Вербич, 70), Миколенко, Забарный, Кендзёра, Цыганков (Попов, 71), Шапаренко, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 89), Де Пена (Родригеш, 60), СупрягаЩенсны, Кьеллини (Демираль, 19), Бонуччи, Данило, Рэмси (Артур, 79), Куадрадо, Рабьо, Бентанкур (Бернардески, 79), Кулушевски (Дибала, 56), Кьеза, МоратаБентанкур, 45, Куадрадо, 50, Демирал, 59