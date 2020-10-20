Дублем в составе "Ювентуса" отметился Альваро Мората. Это первая игра туринцев в Лиге чемпионов под руководством Андреа Пирло.
Лига чемпионов, 1 тур
"Динамо Киев" 0:2 "Ювентус"
Голы: Мората, 46, 84
"Динамо Киев": Бущан, Караваев (Вербич, 70), Миколенко, Забарный, Кендзёра, Цыганков (Попов, 71), Шапаренко, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 89), Де Пена (Родригеш, 60), Супряга
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини (Демираль, 19), Бонуччи, Данило, Рэмси (Артур, 79), Куадрадо, Рабьо, Бентанкур (Бернардески, 79), Кулушевски (Дибала, 56), Кьеза, Мората
Предупреждения: Бентанкур, 45, Куадрадо, 50, Демирал, 59
"Ювентус" обыграл киевское "Динамо" в дебютном матче Пирло в Лиге чемпионов
"Ювентус" был сильнее киевского "Динамо" в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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