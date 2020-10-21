"Зенит по составу не уступал, а может, даже превосходил "Брюгге". Многое решится в матче с "Боруссией". А проигранный домашний матч с "Брюгге" ставит под сомнение даже третье место в группе. Конечно, это наихудший вариант", - сказал Бышовец.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле проиграл "Брюгге" со счетом 1:2. Отметим, что второй мяч петербургская команда пропустила в конце игры.
Во втором туре Лиги чемпионов петербургская команда сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией". Поединок состоится 28 октября.
Также в группе с "Зенитом", кроме "Брюгге" и дортмундской "Боруссии", играет еще и "Лацио".
В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.
Напомним, что Бышовец ранее возглавлял "Зенит" с ноября 1996 года по сентябрь 1998 года.
Источник: "Чемпионат"
Бышовец: многое для "Зенита" решится в матче с "Боруссией"
Российский специалист Анатолий Бышовец оценил шансы "Зенита" на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: nevasport
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