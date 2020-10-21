Поединок в Австрии завершился вничью со счетом 2:2.
"Первая игра - начали с набранных очков, будем работать дальше. Больше у меня нет комментариев", - сказал Мещеряков.
Во втором туре "Локомотив" на своем поле сыграет с "Баварией". Встреча состоится 27 октября.
Источник: "СЭ"
Мещеряков: будем работать дальше, больше у меня нет комментариев
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал матч первого тура групповго этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
Фото: AFP
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