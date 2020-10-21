- На выезде первый матч с непростым соперником, мы довольны одним очком. Безусловно, есть над чем работать. Забей те моменты, которые у нас возникали, было бы легче. Тем не менее, рад, что забили два гола на выезде - это очень хороший показатель, - рассказал Антон Миранчук в эфире телеканала "Матч ТВ".
Встреча первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Зальцбург" - "Локомотив" закончилась вничью со счетом 2:2. Антон Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут, после чего был заменен на Виталия Лисаковича. "Локо" и "Зальцбург" набрали по одному очку и делят между собой второе место в группе, на первой строчке находится мюнхенская "Бавария", разгромившая "Атлетико" 4:0.
Антон Миранчук - о ничьей "Локомотива" в Лиге чемпионов: мы довольны одним очком
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал результат выездного матча своей команды с "Зальцбургом"(2:2) в Лиге чемпионов.
Фото: Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!