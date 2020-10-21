- Очень рад за Алексея. Самое важное, что он воспользовался тем шансом, который ему предоставили. Это дает все основания, чтобы его рассматривали как игрока основы. В командах, где высокая конкуренция, всегда важно пользоваться шансом, который тебе дают, - передает слова Семина Sport24.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену в концовке матча Лиги чемпионов "Мидтьюлланн" - "Аталанта" в составе итальянского клуба, и уже через 9 минут забил красивый гол обводящим ударом с линии штрафной, установив окончательный счет встречи - 4:0 в пользу "Аталанты". Эта игра стала дебютной для Алексея в новой команде, а гол - первым в ее составе. Ранее Миранчук продолжительное время выступал за "Локомотив", который тренировал Юрий Семин.
В чемпионате Италии "Аталанта" занимает третью строчку, набрав 9 очков после 4 туров. В группе Лиги чемпионов итальянский клуб набрал 3 очка и занимает первое место, опережая "Ливерпуль", обыгравший "Аякс" 1:0, по разнице мячей.
Семин - о дебюте Миранчука за "Аталанту": в командах с высокой конкуренцией всегда важно пользоваться шансом
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал дебютный матч полузащитника Алексея Миранчука за "Аталанту".
Фото: atalanta.it
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