"С нетерпением ждем матча с "Локомотивом". Это наш турнир, и мы рады продолжить успешное выступление в Лиге чемпионов. Имеем наилучшие предпосылки для хорошего результата", - сказал Мюллер.
Матч "Локомотив" - "Бавария" состоится 27 октября. Начало - в 20:55 мск.
Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов мюнхенская команда на своем поле разгромила "Атлетико" со счетом 4:0.
В прошлом сезоне "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов. В финала мюнхенская команда обыграла "ПСЖ" - 1:0. Единственный мяч забил Кингсли Коман.
Источник: "Чемпионат"
Мюллер: с нетерпением ждем матча с "Локомотивом"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".
Фото: sportsworldghana.com
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