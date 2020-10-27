В стартовом составе "железнодорожников" на матч с мюнхенским клубом его заменит Даниил Куликов.
Напомним, что матч "Локомотив" - "Бавария" начнется в 20:55 по Москве.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Магкеев на предматчевой разминке получил травму. В игре с "Баварией" его заменит Куликов
Полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев получил повреждение на разминке перед матчем Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: ФК "Локомотив"
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