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Наумов: Кириченко - очень хороший вариант для "Ростова"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением о назначении Дмитрия Кириченко главным тренером "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
- Назначение Кириченко - очень хороший вариант для "Ростова". Его там все знают, он всех там знает.

Время на знакомство с клубом ему не понадобится. Кириченко - неплохой тренер. И по характеру он достаточно харизматичный человек. У него должно там получиться неплохо.

- "Ростов" сегодня находится на 12-й строчке. Чего ему удастся добиться под руководством Кириченко?

- В клубе есть проблемы с финансами. И с Альбой расстались, потому что у него достаточно высокая зарплата. Вот этот финансовый момент может помешать развитию команды. Если, например, будут задержки по зарплате. Но, если ничего такого не произойдет, если все более-менее нормализуется, то они будут в середине таблицы. Седьмыми-восьмыми могут стать.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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