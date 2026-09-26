Наумов: Кириченко - очень хороший вариант для "Ростова"

Фото: ФК "Ростов"

- Назначение Кириченко - очень хороший вариант для "Ростова". Его там все знают, он всех там знает.

Время на знакомство с клубом ему не понадобится. Кириченко - неплохой тренер. И по характеру он достаточно харизматичный человек. У него должно там получиться неплохо.- В клубе есть проблемы с финансами. И с Альбой расстались, потому что у него достаточно высокая зарплата. Вот этот финансовый момент может помешать развитию команды. Если, например, будут задержки по зарплате. Но, если ничего такого не произойдет, если все более-менее нормализуется, то они будут в середине таблицы. Седьмыми-восьмыми могут стать.