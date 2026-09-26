Балахнин раскритиковал "Ростов" за увольнение главного тренера

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал уход Джонатана Альбы из клуба.

Фото: ФК "Ростов"

"К отставке Альбы я отнесся отрицательно. Это произошло в не самое правильное время, команда была заточена под него, все его воспринимали. Именно в игре провала не было, поэтому я не видел аргументов, почему срочно нужно менять тренера.