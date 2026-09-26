Балахнин раскритиковал "Ростов" за увольнение главного тренера

"К отставке Альбы я отнесся отрицательно. Это произошло в не самое правильное время, команда была заточена под него, все его воспринимали. Именно в игре провала не было, поэтому я не видел аргументов, почему срочно нужно менять тренера.
Команда была управляема, мотивирована в каждой игре. Да, можно говорить об ошибках, но у кого их нет? Уволить Альбу — не самое хорошее решение", - сказал Балахнин.
Вчера, 25 сентября, футбольный клуб "Ростов" сообщил об уходе Джонатана Альбы и его тренерского штаба. Испанский специалист работал в системе ростовчан с 2018 года тренером-аналитиком, а в феврале прошлого года возглавил команду после отставки Валерия Карпина.
Напомним, ранее стало известно, что новым главным тренером ростовской команды назначен Дмитрий Кириченко.
На старте этого сезона РПЛ команда Альбы одержала две победы, дважды сыграла вничью и поетрпела 5 поражений. В 9 турах южане набрали 8 очков и ушли на паузу в чемпионате, занимая 12-е место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"