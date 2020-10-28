Ранее сообщалось, что матч смогут посетить лишь 300 болельщиков хозяев. Но затем решение было изменено. Теперь стало известно, что встреча вовсе пройдёт без зрителей.
УЕФА разрешил заполнять трибуны лишь на 30% от вместимости стадионов на матчах. Но при этом итоговое решение зависит от местных властей.
Матч "Боруссия" - "Зенит" будет проходить сегодня, 28 октября. Начало - в 23:00 мск.
Матч "Боруссии" с "Зенитом" в Дортмунде будет проходить без зрителей
На матчи второго тура Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд - "Зенит" зрители допущены не будут.
Фото: Bild
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