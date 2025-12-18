Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Тренер по MMA отметил влияние Дзюбы на современный футбол

Известный тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко поделился мнением о том, какое влияние на современный футбол оказывает нападающий "Акрона" Артем Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"
Напомним, Дзюба является российским футболистом с наибольшим количеством забитых мячей на клубном и международном уровне, а также лучшим бомбардиром в истории сборной России.

"Влияние Артема на российский футбол колоссальное! Он один из лучших нападающих за последние 15 лет. Если посмотреть на статистику и рекорды в российском футболе, фамилия Дзюбы как форварда почти всегда стоит на первом месте. У него дух и характер чемпиона!" — передает слова Кияшко "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел 16 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. "Акрон" завершил первую часть сезона 2025/2026 на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе.

