"Мы хотели больше использовать фланги. "Зенит" оборонялся в 9 человек. Но мы оставались терпеливыми. И я в итоге остался доволен действиями своих подопечных.
Очень доволен игрой защитников. Мы не дали ни одного момента сопернику.
Я смотрел несколько игр "Зенита". Мне понравились 3-4 игрока. Считаю, что у вас много хороших исполнителей", - сказал Фавр на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что "Боруссия" переиграла "Зенит" в домашнем матче Лиги чемпионов со счетом 2:0. Первый гол немецкой команды забил полузащитник Жадон Санчо с пенальти, а в концовке преимущество увеличил форвард Эрлинг Холанд. "Боруссия" с 3-я очками занимает 3-е место в группе F Лиги чемпионов. "Зенит" же без очков расположился на 4-й строчке.
Тренер "Боруссии" Фавр - о матче с "Зенитом": мы не дали ни одного момента сопернику
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр подвел итоги матча с "Зенитом" (2:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Боруссия"
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