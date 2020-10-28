Напомним, что все российские клубы, участвующие в групповом этапе Лиги чемпионов, проиграли свои матчи во 2-м туре еврокубка. "Зенит" уступил "Боруссии Д" (2:0), "Локомотив" упустил ничью в матче с "Баварией" (1:2), а "Краснодар" был разгромлен "Челси" (0:4).
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
"План выставить автобус против "Боруссии" – это очень наивно". Геркус прокомментировал поражение "Зенита"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о матче "Зенита" с дортмундской "Боруссией" (0:2) в Лиги чемпионов.
Фото: телеграм-канал Ильи Геркуса
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