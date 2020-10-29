"Не ругайте слишком сильно, он еще молод, не перехваливайте Сафонова... Может, ему еще сильно не бить или играть через матч? Ничто так не воспитывает, как реальность. Чем моложе парень, тем дольше ему находиться в центре внимания. Пусть привыкает", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Челси" со счетом 0:4.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Сафонов в составе "быков" провел 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей.
Уткин: может, Сафонову сильно не бить или играть через матч?
Известный журналист Василий Уткин не понимает, почему нельзя критиковать голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: kubnews.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!