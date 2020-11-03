"Два поединка с "Зенитом" будут очень важны для выхода в плей-офф. В Санкт-Петербурге будет большое количество зрителей на трибунах. Думаю, это будет отличным стимулом для моих футболистов", - приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
Поединок "Зенит" - "Лацио" состоится 4 ноября. Начало - в 20:55 мск.
После двух туров команда Индзаги занимает первое место в группе F, набрав 4 очка. "Зенит" расположился на последнем месте, проиграв два предыдущих матча "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2).
Ранее сообщалось, что Чиро Иммобиле, Томас Стракоша и Лукас Лейва не помогут "Лацио" в игре с "Зенитом".
Индзаги: два матча с "Зенитом" будут очень важны для выхода в плей-офф
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ФК "Лацио"
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