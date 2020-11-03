Поединок в Москве завершился вничью со счетом 1:1.
"Сложная игра, команда билась, эмоциональный матч, сумасшедший футбол! Против "Баварии" играли супер хорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли хуже, но очко все же у нас, оно будет очень важным в борьбе за выход из группы. Нам немого помогла удача", - сказал Николич.
"Локомотив" набрал два очка и занимает третье место в группе А.
В следующем туре команда Николича сыграет на выезде с "Атлетико". Поединок в Мадриде состоится 25 ноября.
Источник: "Чемпионат"
Николич: играли хуже, чем с "Баварией"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итог матч 3-го тура Лиги чемпионов с "Атлетико".
Фото: ФК "Локомотив"
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