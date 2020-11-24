"Челси" в добавленное время вырвал победу у "Ренна"

"Челси" обыграл "Ренн" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: AFP

На 22-й минуте встречи нападающий "синих" Каллум Хадсон-Одои вывел гостей вперед. Ассистировал ему Мэйсон Маунт.



"Ренну" удалось сравнять счет в концовке игры благодаря точному удару Сехру Гирасси после подачи углового.



Однако победу праздновали англичане. В компенсированное время вышедший на замену Оливье Жиру установил окончательный счет матча.



Лига чемпионов



4 тур



"Ренн" 1:2 "Челси"



Голы: Хадсон-Одои, 22, Гирасси, 85, Жиру, 90+1



Ренн: Гомис, Трюффер (Мауасса, 86), Ньямси, Да Сильва, Траоре, Буриго, Н'Зонзи, Камавинжа (Гренье, 78), Силики (Кастильо, 63), Гирасси (Гбоу, 86), Доку (Ньянг, 86)



Челси: Менди, Зума, Аспиликуэта, Чилвел, Силва, Маунт (Канте, 68), Жоржиньо, Ковачич (Хаверц, 76), Вернер, Абрахам (Жиру, 69), Хадсон-Одои (Зиеш, 75)



Предупреждения: Гренье, 87