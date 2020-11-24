Гол, забитый форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой на 25 минуте гостевого матча 4 тура ЛЧ против "Лацио", стал для нападающего девятым в рамках Лиги чемпионов. Этот показатель является лучшим среди всех российских футболистов. Для достижения планки в 9 забитых голов Дзюбе потребовалось провести в Лиге чемпионов 23 игры.
В тройку лучших российских ЛЧ-бомбардиров за всю историю входят также полузащитники Андрей Тихонов (8 голов в 29 матчах) и Алан Дзагоев (7 голов в 37 матчах).
Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гола в ворота римского "Лацио" (1:3) единолично возглавил гонку бомбардиров среди российских игроков в Лиге чемпионов с 9 забитыми мячами.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!