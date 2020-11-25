"Локомотив" остался единственным российским клубом, имеющим шансы на продолжение борьбы в ЛЧ (таблицы)

"Локомотив" благодаря гостевой ничьей с "Атлетико" (0:0) в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов сохранил шансы на выход из группы, "Зенит" и "Краснодар" могут бороться только за Лигу Европы.
Фото: AFP
Московский "Локомотив" за 2 тура до завершения группового турнира Лиги чемпионов сохраняет шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ. Сыграв вничью на выезде с "Атлетико" (0:0), "железнодорожники" сохранили за собой третью строчку в группе A и отставание в 2 очка от мадридского клуба, в их активе 3 набранных балла.

"Локомотив" остался единственным российским клубом, имеющим шансы на продолжение борьбы в ЛЧ (таблицы)

"Зенит" с 1 очком в 4 матчах находится на последнем месте в группе F и может претендовать только на третью строчку, дающую право на выход в 1/16 финала Лиги Европы. В 4 туре сине-бело-голубые уступили на выезде "Лацио" (1:3) и отстают от бельгийского "Брюгге" на 3 очка.


"Краснодар" также набрал 1 очко в 4 встречах и утратил шансы на выход из группы E. "Быки" занимают третью позицию, находясь выше французского "Ренна" только за счет гостевого гола в очной встрече, и за 2 тура до конца отстают от "Челси" и "Севильи" на 9 очков.



Фото: flashscore.ru

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Теги: Локомотив Зенит Краснодар
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