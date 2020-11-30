Встречу обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Женщина будет работать на матче Лиги чемпионов впервые в истории.
Помогать с бровки поля ей будут Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервным арбитром назначен Карим Абед. На VAR будут работать Бенуа Мийо и Вилли Дилажо (все – Франция).
Напомним, что матч "Ювентус" - "Динамо" (Киев) пройдет 2 декабря на "Альянц Арене" в Турине. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по Москве.
Источник: официальный сайт УЕФА
Впервые в истории матч ЛЧ будет судить женщина. Фраппар назначена на игру "Ювентуса" и киевского "Динамо"
Стали известны судьи, которые обслужат матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ювентусом" и киевским "Динамо".
Фото: УЕФА
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