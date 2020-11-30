"Меня не удивляет плохая игра наших команд в еврокубках. Причина в общем падении уровня российского футбола. Если в Европе некоторые клубы даже и не растут, и не прогрессируют, но хотя бы всегда держат планку на определенном уровне.
Объективно, сейчас в РПЛ стало меньше денег, стало меньше топовых иностранцев как Халк, Промес. Какой был состав у "Зенита" в 2016 году. Вспомните ЦСКА с Вагнером, Думбия и Мусой", - сказал Комбаров.
В этом еврокубковом сезоне российские команды "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА за 16 матчей не одержали ни одной победы.
У "Зенита" в четырех матчах лишь одна ничья в домашнем матче с "Лацио". "Краснодар" также набрал одно очко в Лиге чемпионов - в матче с французским "Ренном" (1:1).
По три очка в еврокубках у "Локомотива" и ЦСКА. "Железнодорожники" дважды сыграли вничью с "Атлетико" (1:1, 0:0) и поделили очки с "Зальцбургом" (2:2). У "армейцев" нулевые ничьи с "Фейеноордом" и загребским "Динамо" и один балл во встрече с "Вольфсбергом" (1:1).
Источник: Sport24
Комбаров: сейчас в РПЛ стало меньше денег, стало меньше топовых легионеров
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров высказал мнение о неудачном выступлении российских команд в еврокубках.
Фото: "Sport24"
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